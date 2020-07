Xbox Games Showcase: annunci anche nel pre-show

Il prossimo Xbox Games Showcase, ovvero l’evento di Microsoft pronto a proporre nuovi titoli destinati a Xbox Series X, tra cui il primo gameplay di Halo Infinite, la nuova IP di The Initiative tratto dalla campagna, si terrà alle ore 18:00 di giovedì 23 luglio, ma a quanto pare la società di Redmond ha deciso di rendere estremamente interessante anche il pre-show della presentazione, previsto un’ora prima e condotto da Geoff Keighley.

Il pre-show avrà inizio alle 17:00 e invece delle solite chiacchiere, proporrà molti altri annunci di titoli destinati a Xbox Series X, Xbox One e PC Windows 10. Secondo le nostre ipotesi, Microsoft approfitterà della prima ora pre-evento per mostrare qualche gioco minore o qualche produzione indie next-gen, per poi dare spazio durante la presentazione vera e propria a tutti i giochi AAA first party e di terze parti. Va ricordato che tutti i giochi mostrati all’Xbox Games Showcase verranno proiettati a 1080p e 60 fps, mentre le immagini in 4K verranno condivise su YouTube subito dopo la presentazione.

Dunque, tra il pre-show e l’evento vero e proprio, saremo incollati ai nostri monito per circa 2 ore. Noi di GamesVillage ovviamente seguiremo tutto ciò che verrà proposto: nei prossimi giorni vi informeremo in merito alla nostra copertura.

Next Thursday, join me for a special Xbox Games Showcase pre show on @YouTubeGaming with additional world premieres! Live at 11 am ET / 8 am PT, plus @Halo Infinite campaign reveal in the showcase. #SummerGameFest pic.twitter.com/1ui9oUYh7n

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 17, 2020