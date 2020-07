L’Unreal Engine 5 renderà i giochi ancora più “pesanti”?

Non c’è alcun dubbio su ciò che offrirà in termini grafici (e di prestazioni) l’Unreal Engine 5, il nuovo motore grafico targato Epic Games. In occasione del Summer Game Fest, l’engine è stato svelato con una demo che ha fatto letteralmente impazzire i fan per la qualità offerta, auspicando una next-gen con titoli fotorealistici ed effetti di illuminazione al limite del reale. Eppure, è stato lanciato una sorta di allarme!

Ryan Shah, CEO e Lead Programmer di Kitatus and Friends, ci mette in guardia su un fattore da considerare: i titoli sviluppati con tale motore grafico tenderanno ad essere davvero pesanti, superando abbondantemente i 100 GB di spazio richiesto.

“Sembra assolutamente fantastico. Soprattutto il sistema Nanite per cominciare, dopo ho dovuto sollevare la mascella dal pavimento. Elimina gran parte del mal di testa dalla creazione di asset, ma allo stesso tempo inizia a suscitare maggiori preoccupazioni. E uno degli esempi è Call of Duty Warzone al momento, in quanto le persone stanno molestando Activision delle dimensioni di Call of Duty Warzone. E penso che quando avremo ora delle tecnologie in Unreal Engine 5 che ci consentono di utilizzare le mesh di fonti originali, con le trame di fonti originali e tutto il resto, le dimensioni dei file di gioco dovranno salire alle stelle che presentano un set unico di sfide.”

“È stata una presentazione molto interessante. La cosa più eccitante di ogni altra cosa è che non tutte le funzionalità, ma molte funzionalità sono disponibili in qualche modo in Unreal Engine 4 così com’è. Come il sistema particellare è già attivamente disponibile per noi ora, anche in condizioni difficili, il che è stato fantastico per noi, perché ciò significa che quando UE5 alla fine verrà lanciato, avremo il potere di prendere ciò che abbiamo fatto ora e tipo di portarlo lì invece di dover rifare un gioco da zero o apportare alcune gravi modifiche al porting. Speriamo che sia relativamente semplice sfruttare appieno il pieno potenziale.”