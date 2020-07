Mortal Shell: la beta ha avuto più di 350.000 giocatori

Sono pazzeschi i numeri ottenuti dalla versione beta di Mortal Shell, il soulslike della Cold Symmetry che sarà pubblicato da Playstack e che è previsto all’uscita entro la fine del 2020. Stando a quanto rivelato dallo stesso developer in un tweet infatti, c’è stata una risposta molto forte da parte della community: oltre 350.000 giocatori hanno provato la beta del titolo, mentre in 5 milioni l’hanno seguito sui canali Twitch e You Tube. Inoltre, e questo sembra essere un dato particolarmente importante per la casa di sviluppo, i gatti all’interno del gioco sono stati coccolati e accarezzati circa 150.000 volte.

We have been overwhelmed by the response to our beta. Thank you to everyone who jumped in and gave feedback and reports on the game.

We can’t wait for everyone to get their hands on Mortal Shell later this year! 💀🐚 pic.twitter.com/bXWBx4Tutd

— Mortal Shell (@MortalShellGame) July 18, 2020