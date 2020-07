Cyberpunk 2077: si può finire senza essere finito?

Dopo la preview del mese scorso, continuano ad emergere nuovi particolari su Cyberpunk 2077, nuovo attesissimo titolo della CD Project RED, casa di sviluppo polacca nota per la serie di The Witcher. In una intervista rilasciata al portale polacco Spider’s Web, il designer Pawel Sasko ha fatto alcune interessanti dichiarazioni su Cyberpunk, e sembra proprio che sarà possibile completare il gioco anche senza terminare la main quest:

“Abbiamo costruito la struttura di Cyberpunk basandoci sulle conclusioni che abbiamo tratto da The Witcher 3. The Witcher aveva un asse principale costituito dalla storia e delle storyline di contorno che derivavano da quella, questa era la nostra struttura principale, quella che noi chiamavamo ‘la spiga’. Quindi in Cyberpunk abbiamo questa spiga di grano, che funge da centro, la storyline principale con tutte le sottotrame che la circondano, che può essere innescata in vari modi. Queste sottotrame ci permettono di fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima – cambiano la trama principale e lo fanno in un modo tale che si potrebbe anche non finire affatto la storia principale, e tuttavia finire il gioco ottenendo un epilogo completamente diverso rispetto a quello di un altro giocatore con un differente Life Path, che ha fatto scelte diverse, ha incontrato personaggi diversi, e ha instaurato delle relazioni con loro.”



Il Life Path influenzerà anche il modo in cui si potranno incontrare certi personaggi, come Jackie, con le circostranze che potranno essere differenti se si è un Nomad o un Corporate.

“Questo è un po’ una forma di butterfly effect. Un esempio in cui, proprio all’inizio, le tue scelte definiscono come il tuo mondo apparirà nel gioco”

Oltretutto, com’è ovvio, alcune quest saranno disponibili solo in certi Life Path, e questo aumenta ulteriormente la varietà del gioco.

Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre per Play Statio 4, Xbox One e PC. Il titolo sarà giocabile da subito anche su Play Station 5 e Xbox Series X, ma per una vera versione next gen bisognerà attendere il prossimo anno. Sicuramente però avremo ulteriori aggiornamenti molto presto: CD Projekt RED ha in programma una nuova Night City Wire per i prossimi giorni!