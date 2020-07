Doraemon Story of Seasons: nuovi aggiornamenti dal 30 luglio

Doraemon Story of Seasons avrà un aggiornamento gratuito che uscirà a partire dal 30 luglio: questo è solo uno dei numerosi annunci rilasciati dalla Bandai Namco nell’ultimo periodo e che stanno infuocando tutto il fandom della famosissima casa di produzione giapponese.

A partire dalla fine del mese dunque Doraemon e i suoi amici potranno ottenere nuovi gadget e attrezzature, come ad esempio la Freccia di Cupido, in grado di migliorare il nostro rapporto con gli abitanti della città, il Ristorante a Terra, che ci permetterà di coltivare dei piatti d’alta cucina e la Macchina del Baratto, con la quale potremo scambiare gli oggetti che non ci servono con gli abitanti. Ci saranno inoltre altre novità intriganti come un pesce primitivo (il celacanto) che si aggirerà per i mari e un delfino, che sarà un ottimo animale da compagnia.

Doraemon Story of Seasons, è attualmente disponibile per Nintendo Switch e PC (via Steam), mentre è prevista una release del gioco per Play Station 4, il 30 luglio in Giappone e Sud-est asiatico, e il 4 settembre in Nord America ed Europa. Il videogioco sulle nuove avventure del gatto spaziale e del suo amico Nobita è solo uno dei titoli di cui si sta parlando nella recente serie di eventi Bandai Namco Entertainment Fun Live, eventi che bisognerà continuare a tenere d’occhio per non perdersi ulteriori succose novità in arrivo dal paese del Sol Levante.