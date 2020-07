Shadow Warrior 3: oggi il Walkthrough completo

Anche questo evento di Devolver Digital si aggiudicherà un posto nelle cronache, per essere stato l’evento nel quale abbiamo potuto ammirare i primi passi di Shadow Warrior 3, di Flying Wild Hog. Chi di voi desidererebbe averne ancora di più, può stare tranquillo: la versione completa del gameplay, della durata di ben 17 minuti, arriverà infatti nella giornata di oggi.

La storia di Shadow Warrior 3 è un seguito diretto del titolo precedente, che vedrà Lo Wang e Orochi Zilla allearsi per catturare un drago ben noto ai fan. Questa volta, Wang sfoggerà ogni sorta di nuove mosse, come il wall running. Potremo anche sfruttare un rampino per attraversare enormi spazi vuoti, o tirare le leve per innescare uccisioni ambientali.

Altre caratteristiche interessanti includono un sistema simile al Glory Kill, in cui il potere di un nemico giustiziato può essere usato contro altri nemici. Potete dare un’occhiata al primo trailer di gioco cliccano qui. E, per qualsiasi informazione sulla release di oggi, vi invitiamo a seguire countdown posto qui in basso: