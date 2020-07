Mass Effect Trilogy: artbook in arrivo a marzo 2021

Amazon ha recentemente aggiunto al suo catalogo The Art of the Mass Effect Trilogy: Extended Edition, un artbook che ha come autore la BioWare, e che è previsto in uscita per il 23 marzo 2021. Il tempismo di questa data è veramente interessante, perché già da tempo si vocifera di una versione rimasterizzata della trilogia, che a questo punto potrebbe avere la sua release nello stesso periodo dell’artbook.

A maggio infatti, Jeff Grubb aveva scritto su Venture Beat che uno dei titoli ancora privi di annuncio di EA sarebbe potuto essere una rimasterizzazione della trilogia originale di Mass Effect. Questa teoria era stata rafforzata da numerosi rumors, che avevano parlato addirittura di un’uscita per quest’anno. Nonostante le smentite dell’insider “Shinobi 02“, e la mancanza di un annuncio all’EA Play Live 2020, Mass Effect Trilogy Remastered è rimasto un titolo chiacchieratissimo. A questo punto, vista l’annunciata partecipazione di Electronic Arts al Gamescom 2020, un annuncio potrebbe arrivare proprio nel corso di questo evento digitale.

Nel frattempo The Art of the Mass Effect Trilogy: Extended Edition è già disponibile per il pre-ordine, e la descrizione dell’artbook promette meraviglie: “centinaia di lavori artistici mai visti” e “nuovo materiale dai DLC dei tre giochi, inclusi il premiato ‘Lair of the Shadow Broker‘ da Mass Effect 2 e l’amatissimo dai fan ‘Citadel‘ di Mass Effect 3“. Le immagini saranno accompagnate da un commento che viene presentato come “la guida definitiva a una delle più grandi serie nella storia del gaming”. Non vorrete mica rischiare di perdervelo?