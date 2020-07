Tanti Auguri Bugs Bunny! Il celebre coniglio compie 80 anni

Il 27 luglio Bugs Bunny compirà 80 anni! Tanto è passato da quando il celebre coniglio di casa Warner Bros. è apparso nel suo primo cortometraggio animato, intitolato Caccia al Coniglio, il 27 luglio 1940. Nel corto, diretto dal mitico regista Tex Avery, l’irriverente coniglio che tutto il mondo sarebbe arrivato ad amare incontrava per la prima volta il goffo cacciatore Taddeo e pronunciava quella che sarebbe diventata la sua frase tormentone “Che succede, amico?“. Caccia al coniglio venne anche candidato agli Oscar per il 1941 come miglior cortometraggio animato.

Nei suoi 80 anni di onorata carriera il coniglio Bugs ha contribuito a ridefinire l’umorismo dei cartoons col suo spirito irriverente e le sue gag paradossali e folli, oltre a ottenere (unico tra i personaggi animati Warner) una stella sulla Walk of Fame, vincere un premio Oscar (nel 1958 per il film Il Cavaliere Bugs, ispirato alle vicende del ciclo di Re Artù, in cui compare accanto al pistolero Yosemite Sam), diventare membro onorario degli US Marine Corps (dopo essere apparso in uniforme in Super Rabbit del 1943), essere il primo cartone animato a comparire su un francobollo, nel 1997, e persino giocare a basket al fianco di Michael Jordan nel celebrato lungometraggio del 1996, Space Jam! (che presto avrà un seguito, con protagonista LeBron James).

Imprese straordinarie per il coniglio con la battuta pronta in grado di ispirare attori del calibro di Charlie Chaplin, Groucho Marx e Clark Gable, che con il suo accento di Brooklyn e la sua divertente ironia ha conquistato il cuore di tutti gli spettatori.

Per celebrare gli 80 anni di Bugs Bunny, Boomerang (canale 609 di Sky) ha già pronta una lunga maratona in compagnia dei personaggi più amati dei Looney Tunes: il papero nemico-amico di Bugs, Duffy Duck, il maiale Pallino, Willie il Coyote e l’inafferrabile Beep Beep, Titti, Silvestro, Marvin il Marziano, il topino più veloce del mondo, Speedy Gonzales, Taz, il diavolo della Tasmania e tanti altri ancora. Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che sono cresciuti insieme al mitico Bugs.