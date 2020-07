The Alienist Angle of Darkness in arrivo ad agosto?

The Alienist Angel of Darkness ha debuttato ieri, 19 luglio, con i primi due episodi su TNT, e presenterà due nuovi episodi ogni settimana fino al 9 agosto. Non sappiamo ancora quando arriverà in Italia, ma la prima stagione era stata lanciata su Netflix tre settimane dopo l’uscita in America, perciò speriamo di riuscire a vedere la seconda stagione di The Alienist ad agosto.

Basato sul romanzo di Caleb Carr, The Angel of Darkness vede l’ambiziosa segretaria trasformata in investigatrice, Sara Howard (Dakota Fanning), prendere il comando della propria agenzia investigativa privata. Si riunirà con il brillante ma ossessivo alienista Dr. Laszlo Kreisler (Daniel Brühl) e l’illustratore di giornali diventato giornalista del New York Times John Moore (Luke Evans) per risolvere un caso che coinvolge Ana Linares, la figlia neonata del console spagnolo che è stata rapita . La loro indagine li conduce nuovamente su un sentiero sinistro e verso un nuovo pericoloso assassino.

A giudicare dal trailer, che presenta un testa a testa tra Keizler e Howard, questo caso li testerà in modi che non avrebbero mai potuto prevedere.

La nuova stagione mette in luce le problematiche provocatorie dell’epoca, la corruzione delle istituzioni, la disuguaglianza di reddito, il sensazionalismo della stampa gialla e il ruolo delle donne nella società. Temi, questi, che diventano cassa di risonanza per i problemi analoghi dei nostri giorni.

Oltre a Fanning, Brühl ed Evans, la nuova stagione vedrà anche Douglas Smith e Matthew Shear riprendere i loro ruoli come fratelli gemelli Marcus e Lucius Isaacson, insieme a Robert Ray Wisdom nei panni di Cyrus e Ted Levine nei panni dell'ex commissario di polizia del NYPD Thomas Byrnes. I nuovi arrivati ​​includono Melanie Field e Rosy McEwen.