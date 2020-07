Boruto Naruto Next Generations: inizia l’arco Kara Actuation

L’ultimo episodio dell’anime Boruto: Naruto Next Generations, seguito del celebrato manga e anime di Masashi Kishimoto, Naruto, ha finalmente introdotto il gruppo Kara, la misteriosa organizzazione che agisce nell’ombra il cui esordio era attesissimo dai fan della serie.

I primi indizi sulla presentazione dell’organizzazione Kara erano infatti stati dati già in aprile, prima che l’anime si interrompesse a causa della pausa forzata dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, e questa attesa prolungata non ha fatto che rendere l’attesa dei fan ancora più febbrile.

Con l’episodio 157 si può dunque considerare iniziato l’atteso arco narrativo esclusivo dell’anime, Kara Actuation. Dopo aver visto Sasuke e Sai indagare sulla reale esistenza e sull’effettiva pericolosità dell’organizzazione, e scontrarsi con un Outer, un sostenitore del gruppo che non ha però nessun contatto diretto con i suoi membri, ritroviamo i due ninja del Villaggio della Foglia tra le rovine di uno dei primi nascondigli e laboratori di Kara.

Al termine dell’episodio si possono ammirare tutti i componenti del temibile gruppo, ancora nascosti dai cappucci dei loro mantelli (come nella sequenza della opening) mentre il loro leader, Jigen, li informa della distruzione del laboratorio e del fatto che il Villaggio della Foglia non potrà rovinare il loro grande piano.

Questo esordio dell’organizzazione Kara nell’anime non potrà che entusiasmare i fan, soprattutto dal momento che avviene in modo molto diverso rispetto a quanto accaduto manga.Ci saranno infatti notevoli differenze, che porteranno le due fazioni allo scontro in un modo che non è stato certamente esplorato nella versione cartacea. Non ultimo il fatto che esisterà un personaggio nuovo, creato specificamente per questo arco narrativo dell’anime. Riusciranno Boruto (che è anche un personaggio giocabile su Jump Force) e i suoi amici a fermare questa nuova minaccia?