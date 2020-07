No Man’s Sky: raggiunti 1 milione di giocatori

Ci sono storie là fuori, simili a quella di No Man’s Sky. Il gioco era stato presentato durante una conferenza stampa della Sony, portando le aspettative alle stelle. Ma al suo lancio, il titolo è stato invece molto sottovalutato, tanto da indurre a pensare che si trattasse di un vero e proprio flop. Ma da allora, il team di Hello Games ha lavorato duramente per aggiornare il gioco, in modo che fosse il più vicino possibile a quelle aspettative e anche oltre, incluso l’ultimo aggiornamento di Desolation. E sembra che molti si stiano divertendo, anche tramite Game Pass.

Come rivelato dal programmatore del gioco Sean Murray in un post sul blog di Xbox, il gioco ha visto oltre un milione di nuovi giocatori grazie al suo arrivo su Xbox Game Pass. Il gioco è entrato a far parte del servizio a metà del mese scorso, non molto tempo prima che l’aggiornamento Desolation fosse abbandonato, e sembra che sia stato di grande aiuto per la community del gioco.

Vi ricordiamo allora che No Man’s Sky è disponibile sia su Xbox One che su PC tramite Game Pass e, ovviamente, esiste anche una versione per PlayStation 4.