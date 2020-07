Classifica italiana: F1 2020 debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 28 di questo 2020, dal 6 al 12 luglio. Uscito il 10, il nuovo capitolo del racing game di Codemasters, F1 2020 (qui la nostra recensione), debutta conquistando il primo posto. La top 10 console ancora una volta coincide con la top 10 generale, con Far Cry 3: Classic Edition (PS4) secondo e The Last of Us Part II (PS4) terzo. In ottava posizione anche The Last of Us Remastered.

Per quanto riguarda invece la classifica italiana PC, F1 2020 non ottiene il gradino più alto del podio, piazzandosi invece quarto, sotto a Sonic Generations Collection, NBA 2k20 e a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, primo

TOTALE

1 F1 2020 – PS4

2 FAR CRY 3: CLASSIC EDITION – PS4

3 THE LAST OF US PART II – PS4

4 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS – SWITCH

5 GRAND THEFT AUTO V – PS4

6 FIFA 20 – PS4

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

8 THE LAST OF US REMASTERED – PS4

9 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE – PS4

10 MARIO KART 8 DELUXE – SWITCH

PC

1 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

2 NBA 2K20

3 SONIC GENERATIONS COLLECTION

4 F1 2020

5 GRAND THEFT AUTO V

6 SHADOW OF THE TOMB RAIDER

7 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

8 DARK SOULS III

9 ASSASSIN’S CREED ORIGINS

10 FOOTBALL MANAGER 2020