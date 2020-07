Asus: Arriva il monitor portatile ROG

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia di ROG Strix XG17AHP il nuovo monitor da Gaming con un potentissimo Refresh Rate. La caratteristica principale di questo dispositivo è la sua dotazione di un display IPS da 17.3” Full HD (1920 x 1080) con refresh rate a 240 Hz, in aggiunta, è supportata la tecnologia VESA Adaptive-Sync che adatta automaticamente il frame rate del monitor a quello della GPU in un range compreso tra 48 e 240 Hz. Adaptive-Sync previene lo screen tearing e mantiene l’azione sullo schermo sempre fluida, anche se il frame rate scende al di sotto della frequenza natia. La batteria integrata da 7800 mAh offre fino a 3.5 ore di gioco. È possibile inoltre sfruttare la tecnologia di ricarica rapida che consente di giocare per due ore a 240 Hz dopo un’ora di carica.

Le porte USB Type-C e le uscite micro-HDMI consentono di collegarsi a smartphone, computer portatili, console, videocamere e tanti altri dispositivi.

Con Strix XG17AHP è incluso ROG tripod, treppiede targato ROG, che rende il monitor portatile più simile ad uno tradizionale.

Se siete interessati, lo Strix XG17AHP è già disponibile in Italia al prezzo di 599€, ed è acquistabile sia nei principali rivenditori, che sul sito ufficiale di ASUS Republic of Gamers a questo link.