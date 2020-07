Nintendo Direct Mini: ecco cosa è stato mostrato

Nel corso delle recenti ore, Nintendo ha recentemente tenuto una diretta dedicata interamente al Nintendo Direct Mini, grazie al quale sono state mostrate alcune novità in arrivo per i possessori di una Nintendo Switch. Ebbene, la livestream è incominciata con Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer Featuring The Legends of Zelda, dove l’opera vanterà di 3 DLC, ognuno dei quali aumenterà la longevità della produzione e non solo. Il primo contenuto scaricabile è già disponibile sugli store digitali, mentre gli altri due usciranno ad ottobre. Inoltre, l’azienda ha annunciato che nella giornata del 23 ottobre sarà lanciata una versione del gioco con tutti i DLC all’interno.

Dopodiché, Rogue Company, progetto targato Hi-Rez Studios, si è mostrato attraverso un nuovo gameplay, nel quale abbiamo potuto ammirare nuovamente i diversi aspetti della produzione. Prima della fine, Nintendo ha fatto sapere che nel corso della giornata usciranno informazioni su Rogue Company. Come penultimo prodotto, WWE 2K Battlegrounds è stato mostrato nella diretta, dove veniamo a conoscenza che la versione Nintendo Switch uscirà dal 18 settembre.

In aggiunta, Nintendo ha svelato Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: sono trascorsi 17 anni dal lancio di Shin Megami Tensei III, conosciuto in Europa con il titolo di Shin Megami Tensei Lucifer’s Call. Adesso, la leggenda apocalittica fa il suo ritorno con un remake in alta definizione, disponibile su Nintendo Switch nella primavera del 2021. Ed infine, c’è stato spazio anche per Shin Megami Tensei V, dove l’opera debutterà nel 2021

