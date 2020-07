Yashahime Princess Half-Demon: ecco le prime tavole

L’account Twitter ufficiale di Yashahime: Princess Half-Demon, sequel e spin-off del popolarissimo manga e anime Inuyasha, di Rumiko Takahashi, ha deciso di stuzzicare un po’ tutti i fan, diffondendo alcune tavole del primo personaggio che farà parte della nuova serie, Moroha, la figlia di Inuyasha e di Kagome.

Già lo scorso maggio, attraverso lo stesso account, erano stati fatti trapelare i primi schizzi e qualche dettaglio della storia di questo personaggio, una cacciatrice di taglie di quattordici anni che uccide i demoni e ne rivende parti ad altri cacciatori e che sa pochissimo dei suoi genitori.

Yashahime: Princess Half-Demon, previsto al lancio per quest’autunno, seguirà le avventure delle figlie di Inuyasha e del suo fratello demone Sesshomaru. La storia ruoterà intorno a due gemelle mezze demoni, Towa e Setsuna, che saranno separate da un incendio e che dovranno intraprendere un viaggio che trascende il tempo e lo spazio per riuscire a ritrovarsi. Un viaggio in cui saranno accompagnate proprio dalla giovane Moroha, allo scopo di recuperare un passato comune andato perduto.

Tutto lo staff originale dell’anime Inuyasha tornerà per questa nuova serie sequel, a partire dal regista Teruo Sato e dallo sceneggiatore Katsuyuki Sumisawa, fino ad arrivare al character designer Yoshihito Hishimuna e al compositore Kaoru Wada, e ovviamente a lei, Rumiko Takahashi, la mente geniale madre di manga come Lamù, Maison Ikkoku, Ranma 1/2 e, ovviamente, Inuyasha.

Siete pronti a questa nuova, imperdibile avventura?