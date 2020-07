Oppo Watch finalmente disponibile in Germania

Presentato a marzo insieme alla serie Find X2 in Cina, il primo smartwatch di Oppo (L’ Oppo Watch) è ora disponibile in Germania. Il nuovissimo dispositivo di Oppo viene offerto con un prezzo di partenza di €249. Si prevede che, tra pochissimo tempo, il dispositivo sarà disponibile non solo anche da noi, ma in tutto il resto d’Europa.

La versione da 41 mm di Oppo Watch presenta un display AMOLED da 1,6 pollici con una risoluzione di 320×320 pixel e protezione Gorilla Glass 3 ed è alimentato dal chipset Snapdragon Wear 2500 insieme al coprocessore Appolo 3. Lo spazio di archiviazione arriva a 8 GB e possiede 1 GB di RAM.

L’ Oppo Watch viene fornito con tutta la gamma standard di software e applicazione di monitoraggio dello sport, nonché un tracker della frequenza cardiaca, sensore GPS ed ECG. Comprende anche la funzionalità eSIM e NFC che funzionerà con Google Pay per i pagamenti contactless. La batteria è di 300 mAh e l’azienda afferma che possa durare 24 ore e fino a 21 giorni con la modalità di risparmio energetico abilitata.

Come già detto in precedenza, il nuovo Oppo Watch sarà, con molte probabilità, disponibile presto nel resto d’Europa e confidiamo nel fatto che, per la fine dell’anno, raggiungerà anche il mercato globale. Come sempre, vi terremo aggiornati su tutte le novità che ci arrivano a riguardo.