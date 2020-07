One Punch Man A Hero Nobody Knows: domani arrivano due nuovi personaggi

Bandai Namco ha da poco rilasciato un trailer che mostra i due personaggi che arriveranno domani 21 luglio con il nuovo character pack in One Punch Man A Hero Nobody Knows. Si tratta di Garou e di Watchdog Man, che arrivano dopo Suiryu (uscito ad aprile) e Lighting Max (a giugno).

Qui sotto potete vedere il filmato che mostra gli stili di combattimento dei due personaggi (che, probabilmente, verranno venduti a 5,99 euro l’uno), e fa sapere che ci sarà anche un aggiornamento gratuito che porterà una nuova arena, “Ruined Stadium”.