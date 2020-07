Heaven’s Design Team: annunciato il cast dell’anime

Se vi siete mai chiesti come siano stati creati gli animali, Heaven’s Design Team è pronto a rispondere a tutti i vostri interrogativi. Il manga comedy del 2017, scritto da Hebi-Zou e Tsuta Suzuki, e illustrato da Tarako, avrà una trasposizione anime, annunciata lo scorso aprile, e, da oggi, dei protagonisti.

Sul profilo Twitter ufficiale della serie infatti è stato annunciato l’arrivo di Junya Enoki (famoso per i suoi ruoli di Shu Kurenai nella serie di Beyblade e di Shion Kiba in quella di Cardfight!!!) per interpretare Shimoda e di Yumi Hara (la Lilith Asami di Trinity Seven, la Albedo di Overlord e di Isekai Quartet, e l’Alicia Crystella di How Not to Summon a Demon Lord) per dare vita a Ueda.

La serie è prevista al debutto nel luglio 2021, e vedrà nomi come quello di Soichi Masui, già famoso per Sakura Quest, alla regia, di Sachiko Oohashi al character design e del compositore di Drifters, Hayato Matsuo alle musiche.

Heaven’s Design Team è incentrato sul lavoro del Dipartimento Design Animali del Paradiso, incaricato della creazione di nuovi animali sulla base delle richieste, spesso irragionevoli, vaghe o stravaganti del loro unico cliente: Dio! Tra gag divertenti e vera e propria informazione zoologica la serie risponderà a domande come “Perché gli unicorni non possono esistere?”, “Qual è la creatura più forte dell’oceano?” e “Come mai gli animali sono così buoni?”.

Se cercate divertimento e siete amanti degli animali, questa è sicuramente la serie che fa per voi.