Annunciato Atelier Ryza 2 Lost Legends & The Secret Fairy

Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono felici di annunciare l’ultimo capitolo del franchise di Atelier: Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy. Questo magico JRPG sarà disponibile in tutta Europa per Nintendo Switch, PlayStation 4 PC tramite Steam questo Inverno.

Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy è il sequel diretto del best-seller Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout, un successo planetario che ha venduto più di 420,000 copie in tutto il mondo. In questo ultimo capitolo della serie Atelier, Ryza fa il suo trionfale ritorno come protagonista, entrando nella storia del franchise come la prima eroina protagonista di due titoli della serie pubblicati in successione.

Il nuovo gioco è stato svelato per la prima volta durante il Nintendo Direct Mini di Luglio, in cui sono state mostrate ai fan le prime missioni di Ryza. Durante il reveal è andato live anche il sito teaser; nuovi dettagli e il sito ufficiale saranno disponibili il 29 luglio 2020.