Galaxy M31s: Rivelata la data di lancio

Il successore del Samsung Galaxy M31 arriverà il 30 luglio. Samsung ha appena confermato il lancio del Galaxy M31s, mostrando le funzionalità principali del dispositivo attraverso la sua pagina di Amazon.

Del dispositivo possiamo vedere un display Infinity-O con un obiettivo centrale, il primo nella serie Galaxy M. Lo schermo sarà un SAMOLED con risoluzione FHD +. La parte posteriore ospiterà una configurazione a quattro telecamere a forma di L con una fotocamera principale da 64 MP con la funzione Single Take che consente agli utenti di scattare più foto e video contemporaneamente.

Come per l’M31, il punto di forza del Galaxy M31s sarà la batteria da 6.000 mAh. Questa volta Samsung offrirà una ricarica rapida da 25 W cablata e una ricarica inversa che probabilmente richiederà un cavo USB. L’immagine sul retro del telefono rivela anche che non verrà fornito con uno scanner per impronte digitali posteriore che potrebbe implicare uno scanner posto nel display stesso. Si prevede inoltre che il telefono verrà fornito con il SoC Exynos 9611, 6 GB di RAM e 64 GB / 128 GB di spazio di archiviazione e monterà Android 10 come sistema operativo.

Si hanno ancora pochissime notizie riguardo questo nuovo dispositivo, nonostante ciò, il suo rilascio è previsto per la fine del mese, quindi ci resta molto poco da aspettare, speriamo solo che raggiunga il mercato italiano in prima possibile.