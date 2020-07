Ninja World: si progetta il lancio in tutto il mondo

Anche se Énmaku è un team creativo neonato, ha già grandi progetti per Ninja World, la sua prima creatura. Il gruppo infatti sta pensando a un lancio mondiale per il suo manga sceneggiato dal leader del team, Shigeki Hoshino, già noto per la serie di Kowashiya Gen. Allo scopo è stato creato un teaser site che annuncia l’uscita per l’autunno 2020.

Il team è legato alla tematica dei ninja fin dal nome: énmaku è infatti un termine riferibile all’onomatopea utilizzata nei manga per un ninja che scompare in una nuvola di fumo. Dal momento che questi guerrieri sono probabilmente uno degli aspetti più riconoscibili della cultura giapponese a livello globale, Ninja World si propone di essere il manga definitivo sul mondo ninja, esportando il “brand” anche fuori dal Giappone, e rappresentando queste spie specializzate che operano anche in altre nazioni del mondo.

I primi sei capitoli, che costituiranno la prima stagione, saranno ambientanti negli Stati Uniti, in Messico e in Giappone, e avranno come protagonista un ninja brasiliano di origini giapponesi. A ognuna di queste nazioni saranno dedicati due capitoli, e gli autori e gli illustratori cambierano al cambiare della location, mantenendo inalterati alcuni dettagli per non intaccare la continuity dell’opera.

Toji sarà lo storywriter dei capitoli ambientati negli USA, che saranno illustrati da nobita, in Messico invece la storia sarà curata da Gattaca Saito con i disegni di Raw Kineta. Per quanto riguarda i capitoli ambientati in Giappone invece, Minami-kuma si occuperà della storia, con le illustrazioni di Tommy Inoue.

Inizialmente il manga sarà disponibile solo in edizione digitale: in Giappone sarà distribuito dal servizio Densho Bako di Sato Manga Laboratory, e presso circa 50 store online, nel resto del mondo invece sarà disponibile su Amazon Kindle, ComiXology, nook, iBooks, Kobo e Googleplay. Queste piattaforme renderanno possibile una diffusione simultanea del manga in ben 25 nazioni.