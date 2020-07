Overcooked All You Can Eat: annunciata la versione next-gen

Il publisher Team17 ha appena annunciato Overcooked All You Can Eat, collection che racchiuderà al suo interno Overcooked, Overcooked 2 e tutti i DLC usciti per entrambi i giochi, portando il titolo sviluppato da Ghost Town Games su PlayStation 5 e Xbox Series X (ancora non è stata svelata la data d’uscita, ma uscirà sia in edizione fisica che digitale).

Sul sito ufficiale del publisher viene fatto sapere che questa nuova edizione conterrà:

Oltre 200 livelli di caos culinario

Sette nuovi livelli

Tre nuovi chef

60 FPS con una risoluzione 4K

Tempi di caricamento più rapidi

Nuovi trofei e achievements

Opzioni di accessibilità e modalità assistenza

Multiplayer cross-platform

La modalità di assistenza includerà opzioni come:

La capacità di rallentare il tempo delle ricette

Aumentare la durata dei round

Opzione per saltare i livelli

Le funzioni di accessibilità includono:

Un’interfaccia utente scalabile

Testo per aiutare chi è dislessico

Opzioni per il daltonismo

Oltretutto, il primo Overcooked è stato ricostruito con l’engine del secondo. Lasciandovi al filmato d’annuncio qui sotto di Overcooked All You Can Eat, vi ricordiamo inoltre che da qualche giorno è disponibile il DLC Sun’s Out Buns Out.