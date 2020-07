Yakuza Like a Dragon: catalogato da ESRB e PEGI

Yakuza Like a Dragon è già disponibile in Giappone, conosciuto più come Yakuza 7, ricevendo un buon successo, nonostante la piega J-RPG che ha preso recentemente. In occidente, quasi tutto tace e, sfortunatamente, non si sa ancora nulla su una possibile finestra di lancio, figuriamoci su una data ben precisa.

Però, oggi, spunta qualcosa di nuovo all’orizzonte (occidentale). Infatti, il titolo è stato catalogato dagli enti ESRB e PEGI, rispettivamente Stati Uniti ed Europa. Nessuno dei due dice nulla di nuovo, la violenza tipica della saga che ci si può aspettare dalla serie. Vero che non vuol dire che ci debba essere una data in questi giorni, ma questo può significare che forse siamo più vicini di quanto si pensi e, dato che il titolo uscirà come titolo di lancio su Xbox Series X, potrebbe essere che lo si veda arrivare durante il periodo di vacanze.

Yakuza Like a Dragon uscirà per Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X e PC in un momento non ancora specificato e, per il momento, non si sa nulla nemmeno riguardo una possibile uscita per Playstation 5 anche se, data la nascita della serie proprio sulla console nipponica, la si vede difficile che possa non uscire anche su questa nuova generazione di Playstation.