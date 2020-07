Marvel’s Spider-Man Miles Morales: il titolo girerà a 60 fotogrammi a secondo

Nel corso delle recenti ore, sono arrivate diverse informazioni che vedono il protagonista indiscusso Marvel’s Spider-Man Miles Morales, espansione stand alone dell’esclusiva PlayStation 4, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi e mostrato all’evento digitale della presentazione dei giochi next-gen per quanto riguarda PlayStation 5, dove quest’ultima dovrebbe arrivare sul mercato a fine 2020.

Ebbene, secondo quanto reso noto da Insomniac Games su Twitter, PlayStation 5 farà girare l’opera in questione con una fluidità pari a 60 fotogrammi al secondo supportata anche dalla risoluzione del 4K, ma solo ed unicamente se i giocatori decideranno di attivare la modalità perfomance. Insomma, sicuramente è un’ottima notizia per coloro che metteranno le mani su Marvel’s Spider-Man Miles Morales su PlayStation 5.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL

