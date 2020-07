My Hero One’s Justice 2: prime immagini di Mei Hatsume

Bandai Namco ha ufficialmente rilasciato le prime immagini del nuovo contenuto scaricabile per My Hero One’s Justice 2, il personaggio Mei Hatsume, il quale uscirà assieme al suo outfit da cheerleader questa estate.

Qui sotto potete leggere una breve descrizione del personaggio e vi ricordiamo che My Hero One’s Justice 2 è ora disponibile per Playstation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.