Sea of Thieves supera i 15 milioni di giocatori

Sono di circa un mese fa le notizie in cui si parlava di una popolazione dei server in grande crescita per Sea of Thieves. Sicuramente questo è grazie all’intelligente mossa di Microsoft e Rare che hanno permesso l’approdo del gioco piratesco su Steam. Oggi Rare ha fatto arrivare altre grandi notizie riguardanti il suo titolo.

Questo, per il gioco d’avventura di Rare è probabilmente stato il miglior anno: ha raggiunto la soglia dei 10 milioni di giocatori ed in queste ore, lo studio di sviluppo inglese ha fatto sapere che ha addirittura superato i 15 milioni di giocatori. Questo vuol dire che il gioco, nell’arco di sei mesi, ha aumentato la propria player base del 50%, ciò risulta essere a tutti gli effetti un ottimo traguardo, dato che si sta parlando di un titolo uscito due anni fa.

Sul sito ufficiale Xbox, Joe Nate della Rare ha affermato che, in 6 mesi di 2020, il titolo ha visto più giocatori che in tutto il 2019. Soltanto lo scorso mese, altri 3.3 milioni di nuovi giocatori sono entrati nel mondo di Sea of Thieves per salpare sulle proprie navi.

Si può parlare di una resurrezione del titolo, dato il numero dato sopra ed il milione di copie vendute su Steam. In Rare e Microsoft saranno sicuramente felici di un traguardo come questo e non dimentichiamoci che, con l’arrivo di Xbox Series X ed il titolo che riceverà un boost, a quanto detto dagli sviluppatori, la community dell’opera in questione potrebbe continuare a crescere in futuro.