Cursed: Katherine Langford parla della serie tv Netflix

La nuova serie fantasy di Netflix, Cursed, è una diversa versione della leggenda di Re Artù (potete leggere qui la nostra recensione) Basato su una graphic novel scritta da Thomas Wheeler e illustrata da Frank Miller, la serie vede come protagonisti Katherine Langford nei panni di Nimue, un’adolescente con poteri speciali che un giorno diventerà la leggendaria Lady of the Lake. In una recente intervista con la stampa, Langford ha parlato del suo amore per il personaggio di Nimue:

“Nimue ha un viaggio davvero incredibile e un po’ epico. Da un lato, sta attraversando questo viaggio di dolore, perdita personale e anche crescita personale, e dall’altro, la più grande sfida che consiste nel superare le avversità. E una delle cose più grandi che penso di aver realizzato durante l’interpretazione di Nimue in questa serie e nelle storie arturiane, è che in qualche modo rappresenta il coraggio. E penso che sia un faro davvero colorato e anche un’eroina davvero interessante in questo mondo.”

I libri fantasy e di fumetti non sono sempre stati gentili con i personaggi femminili, rappresentandoli spesso come premi da vincere, o apertamente sessualizzati e derubati della loro personalità. Per Katherine Langford, una delle motivazioni per accettare il ruolo di Nimue era presentare un diverso tipo di eroina fantasy.

“È divertente, sono sempre stata una amante del genere fantasy, della fantascienza e anche di Frank Miller. E così quando ho letto il tipo di manoscritto inizialmente da Tom Wheeler, è stato qualcosa a cui mi sono avvicinata come lettrice. […] Questa è davvero la prima volta che vediamo questa storia – una vecchia storia – raccontata attraverso gli occhi di una donna, e ricordo solo che, per me, sono cresciuta guardando persone come Angelina Jolie in Tomb Raider e Jennifer Lawrence in The Hunger Games … quel tipo di modelli e personaggi sono stati così stimolanti per me, da poter vedere questo genere e questa particolare storia raccontata attraverso qualcuno a cui posso relazionarmi, e altre donne o ragazze possono rivedercisi, per me è davvero speciale.”

Quando le riprese della serie originale Netflix iniziarono, Langford ebbe un incontro anticipato con la natura “maschio-centrica” del genere a cui Cursed faceva capo, e su come toccasse a lei cambiare quella narrativa nei panni di Nimue.