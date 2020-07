Twitch sigla un accordo con il rapper Logic

Candidato al Grammy, Logic ha firmato un contratto di esclusiva a sette cifre con Twitch. È il primo affare di Twitch nel suo genere con un musicista.

Logic ha annunciato il suo ultimo album e il ritiro la scorsa settimana, lasciandolo con un sacco di tempo per trasmettere in streaming su Twitch, che ha fatto sporadicamente per anni.

Officially announcing my retirement with the release of “No Pressure” executive produced by No I.D. July 24th…

It’s been a great decade. Now it’s time to be a great father.

Art by @SamSpratt pic.twitter.com/stgSU6dMBt

— Bobby No Pressure (@Logic301) July 16, 2020