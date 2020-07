Blasphemous The Stir of Dawn: in arrivo il 4 agosto

Il publisher Team 17 e lo studio di sviluppo The Game Kitchen hanno annunciato che rilasceranno un nuovo aggiornamento gratuito per Blasphemous il 4 agosto, denominato “The Stir of Dawn”. L’update aggiungerà un nutrito gruppo di novità e meccaniche, incluso il tanto agognato “New Game+”, così come nuove storyline, NPC, boss, nemici, aree da scoprire ed altro ancora. Qui sotto è disponibile una lista dei cambiamenti in arrivo per il titolo souls-like platform di cui potete leggere qui la nostra recensione con l’update ed in calce trovate il trailer d’annuncio. Vi ricordiamo inoltre che Blasphemous è disponibile per Playstation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.

Nuovo gioco+;

Un nuovo, ma opzionale, sistema delle “Tre Penitenze”;

Nuove Storyline, NPC, boss, nemici ed aree da scoprire;

Nuove Esecuzioni e meccaniche di contrattacco;

Un migliorato sistema di teletrasporto;

Nuovi oggetti, animazioni e rework artistici dei livelli;

Una voice acting aggiornata, inclusa l’opzione per lo Spagnolo;

Bilanciamenti che includono, Preghiere Potenzianti, Perle del Rosario, e la Sword Heart, più alcuni cambiamenti sui nemici;