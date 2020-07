Hanwha Life Esports guadagna la prima vittoria di LCK Summer

Dopo cinque settimane di LCK Summer Split, Hanwha Life Esports ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria.

L’attuale squadra dell’ultimo posto nella LCK ha combattuto SeolHaeOne Prince attraverso tre partite per emergere vittoriosa. Con l’ex campione del mondo della League of Legends, Lee “CuVee” Seong-Jin fuori dalla formazione iniziale, Hanwha ha utilizzato Kim “DuDu” Dong-Ju su una varietà di campioni nella corsia superiore per trovare successo.

SeolHaeOne Prince, entrato in questa partita come penultima squadra del campionato, ha cercato di migliorare il suo record 1-9. Nonostante una partita convincente, una vittoria, tuttavia, SP è stata boom nelle due partite successive.

A long-waited victory for @HLEofficial

HLE turns the first match on the second half of the summer split into a victory — The very first victory in the summer split

