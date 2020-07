Riot Games ammette che il coltello di VALORANT è “davvero schifoso”

Il coltello è un punto fermo di tiratori tattici, usato per guadagnare slancio sulla mappa ed eliminare nemici ignari. È un’arma ad alto rischio e alta ricompensa che premia lo stealth. Ma in VALORANT , è praticamente inutile.

Se i giocatori coltivano qualcuno dal davanti, dovrebbero infliggere 50 danni con il clic sinistro e 75 con il destro. Dalla parte posteriore o laterale, sono destinati a infliggere 100 danni con il clic sinistro e 150 con il tasto destro. È simile a Counter-Strike in questo senso, ma quando si tratta di affrettarsi, manca seriamente.

@PlayVALORANT @RiotMorello @RiotZiegler Please Explain dis. And please fix dis. pic.twitter.com/Tf6HQJHCuN

— Mimarto Music (@MimartoMusic) July 20, 2020