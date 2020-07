Super Mario è italiano? Qualcuno dice di no

Super Mario, il baffuto idraulico icona di Nintendo è italiano? Si, lo è, ma qualcuno sta cercando di defraudarlo dalle sue origini italiane! Si tratta di Masayuki Uemura, progettatore del Super Famicon, che ha rilasciato un’intervista che sicuramente non farà piacere a noi italiani.

Uemura ha infatti affermato che Mario non sarebbe nato in Italia, ma bensì in Giappone:

“Super Mario Bros. non è ambientato in Giappone, ma il personaggio è giapponese. Il nome Mario sembra italiano, ma non lo è. Sono stati davvero in grado di catturare quell’ambiguità.”



Le sue parole possono essere forti, ma noi crediamo a quelle proferite da Shigeru Miyamoto, il padre di Mario (e che ha lavorato su Donkey Kong, The Legend of Zelda, Pikmin, Star Fox, F-Zero), che ha sempre affermato l’italianità del personaggio. Egli infatti ha sempre specificato che il personaggio fosse nato in Italia, confermando anche il suo amore per i personaggi di stampo occidentale.

Inoltre, la sua tipica espressione “Mamma mia!” non può essere attribuita ad un personaggio giapponese e dunque, possiamo affermare che il nostro idraulico ha radici italianissime, nonostante il gioco fosse ambientato in parte a New York. Parlando di Mario, avete letto la nostra recensione di Paper Mario The Origami King?