Call of Duty Black Ops CIA sarà il prossimo titolo della serie?

Arrivano nuove indiscrezioni legate al non ancora annunciato Call of Duty 2020, il nuovo capitolo della serie di Activision che dovrebbe fare il suo debutto anche su console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X. La pagina dedicata a “The Red Door” ha fatto infatti emergere dei dettagli legati al prossimo titolo, cui nome ufficiale potrebbe essere Call of Duty Black Ops CIA.

I dataminer hanno lavorato tanto sulla pagina emersa in rete, trovando non soltanto il possibile nome del nuovo FPS, ma anche quelle che dovrebbero essere le missioni affrontabili all’interno della modalità campagna. Infine, va segnalato che oltre alla Campagna e alla classica modalità multiplayer competitiva, il titolo potrebbe proporre anche una modalità Zombies e una modalità Battaglia Reale, che però verrebbe pubblicata soltanto qualche mese dopo la pubblicazione del gioco. Per adesso, tutte le informazioni che vi abbiamo fornito vanno considerate come semplici rumor.

BREAKING NEWS:

People have managed to boot up the Call of Duty 2020 "The Red Door" Alpha on Xbox One and the game is called "Black Ops CIA", however, the game doesn't let you progress past the "Black Ops Splashscreen".

