One Piece Pirate Warriors 4: ecco il DLC Whole Cake Island

Una nuova espansione è disponibile per One Piece Pirate Warriors 4 (qui la nostra recensione). La Bandai Namco ha infatti annunciato che il largamente anticipato DLC “Whole Cake Island Pack“, ultimo aggiornamento del picchiaduro tratto dall’opera del maestro Eiichiro Oda, è disponibile a partire da oggi, su tutte le piattaforme e in tutto il mondo (nonostante si prevedessero alcuni ritardi in Nord America), al prezzo di 11.99 euro.

Whole Cake Island è un Character Pack che comprende tre personaggi cruciali nell’arco narrativo ambientato sull’arcipelago di Tottoland, territorio di uno dei Quattro Imperatori, Big Mom, e che si è concluso, sia nel manga che nell’anime, nel 2019. Troveremo quindi Vinsmoke Judge, re del Germa Kingdom e capo della Germa 66, oltre che padre di Sanji, Ichiji, Niji, Yonji e Reiju, e anche, la potentissima Charlotte Smoothie, la seconda Dolce Comandante e quattordicesima figlia dell’imperatrice dei mari, Big Mom, e infine l’astuto Charlotte Craker, l’ultimo Dolce Comandante, decimo figlo di Big Mom, con il suo potere di manipolare i biscotti. Prepariamoci dunque a nuovi epici scontri tra le nostre ciurme di pirati preferite, con tre personaggi in più nel nostro arsenale, pronti a darsi battaglia!

One Piece Pirate Warriors 4 è disponibile per Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam, così come il Whole Cake Island Pack).