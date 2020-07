Cyberpunk 2077: ecco il distretto di Heywood

Anche se i giochi open world sono di gran moda da anni ormai, pochi di loro sono stati in grado di arricchire i loro mondi in modi davvero innovativi e coinvolgenti. Ma uno che davvero sembra voler riuscire a tutti i costi in questo intento, forse più di ogni altro, è Cyberpunk 2077. Dal momento che il gioco è ancora abbastanza lontano dall’uscita, il team ha cominciato a condividere qualche piccolo assaggio di come sarà il mondo di questo immenso titolo attraverso alcune concept art: oggi abbiamo ottenuto qualcosa di veramente interessante sul distretto di Heywood.

Heywood è un quartiere tanto interessante quanto ambivalente, da un fascino notturno tutto suo dato da enormi e moderni grattacieli e parchi nell’estremità settentrionale; in netto contrasto con le pericolose baraccopoli che sono infettate dalla violenza delle bande situate a sud.

Ricordandovi infine che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 Novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, con una versione Stadia in arrivo in un secondo momento, vi lasciamo con le concept art dedicate ad Heywood:

Heywood is a neighborhood of contrast—from modern skyscrapers and parks in the north, to dangerous, inhospitable slums in the south. It's “the biggest bedroom in Night City”, where gangs like Valentinos and 6th Street get down to business—legal and illegal alike. #ConceptArt pic.twitter.com/wc5i1sxsJB

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 20, 2020