My Hero One’s Justice 2: ecco il nuovo DLC

Bandai Namco ha pubblicato i primi screenshot per il personaggio di My Hero One’s Justice 2, ovvero Mei Hatsume, che è stato recentemente confermato per My Hero One e che uscirà insieme al suo vestito da cheerleader quest’estate. Qui in basso, potete trovare una piccola overview del personaggio DLC, ovviamente dalla penna di Bandai:

Una promettente U.A. Studentessa dell’Alto Dipartimento di Supporto della Classe 1-H, Hatsume usa il suo Zoom Quirk per tenere d’occhio il campo di battaglia, individuando opportunità per invertire la tendenza con il suo imprevedibile arsenale di oggetti di supporto come Wire Arrow, Electro Booster e Capture Gun.

Vi ricordiamo infine che My Hero One Justice 2 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.