Acer presenta tutte le sue novità: desktop e laptop

Acer non si ferma, e lo ha dimostrato ampiamente nello scorso mese di giugno, tenendo la sua tradizionale [email protected], la conferenza stampa globale con la quale, annualmente, l’azienda di Taiwan presenta tutte le sue novità. Abbiamo incontrato il business manager Alessio Rovelli per saperne di più.

Sicuramente l’annuncio più clamoroso ha riguardato il nuovo Swift 5 ultrasottile, il laptop che si prepara a diventare il top di gamma della casa taiwanese. Anche se alcune caratteristiche del prodotto sono ancora sottoposte a embargo, sono state confermate tutte le novità sullo schermo, che avrà un rapporto screen-to-body del 90%, utilizzerà un Gorilla Glass e verrà fornito con un trattamento antibatterico. Cambiamenti anche per quanto riguarda le cerniere, ora a sbalzo, il che permetterà di alzare la tastiera di qualche grado quando il laptop è aperto.

Altra caratteristica estremamente interessante dello Swift 5, che arriverà sul mercato dalla seconda metà di novembre, è la sua vernice cangiante, e soprattutto il trattamento di indurimento di derivazione aeronautica che consente di avere la massima resistenza contro graffi e scolorimento. Il prodotto utilizza l’ultima tecnologia Intel, avrà un sound DTS e la possibilità di utilizzare una grafica dedicata, il tutto rimanendo al di sotto del chilo di peso.

Grandi novità anche per quanto riguarda la lineup gaming, sia per quanto riguarda i laptop che i desktop, a partire da Nitro 7, che unisce al peso e allo spessore ridotti (2.5 kg per 19.9 mm) l’eleganza dello chassis in metallo e l’impatto visivo dello schermo da 15.6 pollici.

Altra novità riguardano la linea Predator Helios, con Helios 300, pronto a stupire con una grafica RTX 2070 e un display a 240Hz/3ms. Disponibile con monitor da 15.6 o da 17.3 pollici, Helios avrà anche un audio DTS e 32 gigabyte di RAM, e sarà dotato di tastiera RGB.

Ma il vero top di gamma Acer lo rivela con Helios 700, probabilmente il laptop da gaming definitivo, con il processore Intel Core i9 di 10 generazione, e la sua tastiera RGB HyperDrift che scorre in avanti per favorire il raffreddamento, garantito da due ventole AeroBlade 3D e da Power Gem, la speciale tecnologia che, grazie all’alta conduttività del materiale, migliora il funzionamento dei chip. La migliore esperienza di gaming è infine garantita dalla scheda grafica RTX 2080 Super e dall’overclocking senza limiti.

Per quanto riguarda i desktop, le novità riguardano soprattutto il nuovo Nitro N50-610 e Orion 3000 (PO3-620). Nel primo caso si parla di una macchina da 18 litri (gestibile quindi anche in spazi più ristretti e privi di una vera e propria postazione da gaming), organizzata in modo molto razionale, che ha avuto anche un miglioramento estetico grazie alle apertute esagonali sul fianco. Inoltre Nitro è stato dotato di un wireless charghing pad sulla parte superiore, che permetterà di tenere sempre carico il vostro telefono mentre giocate.

Interessante anche Orion 3000, di poco più grande (19 litri), con il suo frontale in plexiglass completamente trasparente e le due ventole configurabili in RGB. Inoltre è possibile configurare il pc con un pannello laterale in vetro temperato con schermatura per le onde elettromagnetiche.

Novità anche per il massimo dell’esperienza gaming di Acer, Orion 9000, un vero colosso, che utilizza un processore Intel Core i9, due schede grafiche GeForce RTX 2080 Ti, e ben tre ventole di raffreddamento da 5 pollici (e c’è persino una configurazione con raffreddamento a liquido). Anche il look di questa macchina è bellissimo, con le luci ARGB e il pannello in vetro laterale che ci mostra tutta la sua organizzazione interna.

Le ultime novità condivise da Acer riguardano infine i prodotti di gamma Concept D, rivolti ai professionisti che creano contenuti, dagli Youtuber ai progettisti.

Concept D Hazel, che deve il nome alla sua particolare cerniera, è un laptop silenzioso (lavora, come tutti i prodotti Concept D, sotto i 40 decibel) e convertibile, che può essere utilizzato come pc tradizionale, per delle presentazioni o addirittura come tavoletta grafica. Dotato anche di una penna, con alloggiamento interno e quasi 3 ore di autonomia.

Ultima novità, il Concept D 100, un mini pc destinato ai piccoli studi che devono coniugare le esigenze di spazio a una macchina in grado di lavorare con processori e schede grafiche potenti, per lavori in 2D o 3D (non eccessivamente spinto).