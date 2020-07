Final Fantasy VII Remake, con la seconda parte, è entrato nel pieno dello sviluppo

Con un intervista di 15 pagine fatta dal magazine giapponese Famitsu con lo studio di sviluppo, è stato confermato che la seconda parte di Final Fantasy VII Remake è entrata nel pieno dello sviluppo. Mentre di qualche giorno fa era la notizia che la situazione legata al COVID-19 ha comunque creato qualche intoppo.

Questi alcuni estratti con i vari membri del team:

Tetsuya Nomura (director)

“Capisco perfettamente l’importanza di rilasciare presto una seguito. Vogliamo pubblicarlo il più rapidamente possibile. Questa volta abbiamo capito quale dovrebbe essere anche il livello di qualità “.

“Per il prossimo gioco, prevediamo di rilasciare qualcosa con qualità ancora maggiore e ancora più divertente del primo gioco, il più rapidamente possibile.”

“Quando annunceremo il prossimo gioco, speriamo di chiarire anche i nostri piani futuri”.

Per quanto riguarda la popolarità di Jessie: “Non avrei mai immaginato che sarebbe stata così popolare”.

“Per quanto riguarda i massaggi manuali [nel wall market], se avessimo fatto qualcosa di rischioso in quella città, la valutazione sarebbe molto probabilmente aumentata, quindi probabilmente è stato il massimo che potevamo fare.”

“I Whispers potrebbero essere stati visti perché si è entrati in contatto con Aerith. Per quanto tempo Aerith è stata in grado di vederli? Questa è una domanda a cui non posso ancora rispondere. ”

Yoshinori Kitase (Producer)

“La storia di un nuovo Final Fantasy VII è solo all’inizio.”

Naoki Hamaguchi (Co-director)

“Lo sviluppo del prossimo gioco è già iniziato e stiamo lavorando sodo. Aspetterete un po’, ma non vediamo l’ora di mostrarlo. ”

“Il feedback dei fan che vogliono utilizzare la modalità classica a difficoltà normale verrà tenuto presente per il futuro.”

Motomu Toriyama (Co-director)

“Roche stava per apparire nell’ultima battaglia, ma toglieva il tono serio del momento, quindi ce ne siamo liberati. Abbiamo avuto l’idea di una battaglia nei bassifondi nel capitolo 14, ma ci siamo arresi perché non ci sono strade per guidare le motociclette nei bassifondi. È un personaggio che lascia un’impressione enorme a prima vista, quindi le sue possibilità di tornare nel sequel sono alte. ”

“Il nascondiglio di AVALANCHE è stato rimosso per creare un maggiore senso di distanza tra AVALANCHE e Cloud”.

Nobuo Uematsu (Compositore)

“Hollow” è la prima canzone che ho fatto mentre suonavo la chitarra.”

Kazushige Nojima (Scenario)

“La serie Final Fantasy è una serie che continua a sfidare e cambiare. E Final Fantasy VII Remake non fa eccezione. ”

Makoto Ise (sound director)

“Lavorare con la voce in più lingue contemporaneamente (per una versione simultanea in tutto il mondo) è stato un inferno nelle fasi finali dello sviluppo. Ma poi ce l’abbiamo fatta prima della scadenza. ”

Keiji Kawamori (music supervisor)

“(Anche se abbiamo avuto l’idea di lasciare silenzio di fondo e niente musica di sottofondo per invocare un senso di realismo,) abbiamo deciso di avere un suono costante come l’originale Final Fantasy VII.”