ASUS: disponibili nuovi laptop ProArt StudioBook

Per la prima volta in Italia, la serie di laptop ASUS ProArt StudioBook è finalmente disponibile. Questa famiglia di notebook nasce per soddisfare le esigenze sempre nuove di un workflow in continua evoluzione, come quello legato alla creazione di contenuti in ambiti quali archiettura, design, fotografia e videomaking, oltre a fornire una soluzione digitale completa per progettisti 3D, sviluppatori di videogiochi e professionisti di altre discipline creative.

Di seguito, vi elenchiamo i prodotti offerti, con i relativi dettagli tecnici:

ProArt StudioBook Pro X (W730): Fornito con dei processori Intel Core i7 hexa-core di 9a generazione, progettati per gestire applicazioni complesse e programmi multithreading, è progettato per offrire colori eccezionalmente accurati ed è il primo portatile con scheda grafica di livello Quadro ad avere uno schermo NanoEdge su tutti e 4 i lati ed essere PANTONE Validated, con un’ampia gamma DCI-P3 del 97%, insieme a un rapporto schermo/corpo del 92% e possiede un formato 16:10.

Fornito con dei processori Intel Core i7 hexa-core di 9a generazione, progettati per gestire applicazioni complesse e programmi multithreading, è progettato per offrire colori eccezionalmente accurati ed è il primo portatile con scheda grafica di livello Quadro ad avere uno schermo NanoEdge su tutti e 4 i lati ed essere PANTONE Validated, con un’ampia gamma DCI-P3 del 97%, insieme a un rapporto schermo/corpo del 92% e possiede ProArt StudioBook Pro 15 (W500) e ProArt StudioBook 15 (H500): ProArtStudioBook Pro 15 (W500) offre il massimo della perfomance grazie alla potente scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 5000, mentre ProArt StudioBook 15 (H500) monta una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. I processori Intel Core i7 di 9a generazione che alimentano entrambi i dispositivi offrono inoltre prestazioni multitasking incredibilmente fluide e reattive per portare il mobile computing al livello successivo.

I tre dispositivo sono disponibili ai seguenti prezzi, sul sito ufficiale di ASUS:

ProArt StudioBook Pro 15 (W500) è disponibile al prezzo di 4749€ (IVA inclusa)

ProArt StudioBook Pro X (W730) è disponibile in due diverse configurazioni, rispettivamente con scheda grafica NVIDIA Quadro T1000 o T2000, al prezzo consigliato al pubblico di 2359€ (a partire da, IVA inclusa).

ProArt StudioBook 15 (H500) è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 2649€ (IVA inclusa).