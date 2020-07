Crown Trick: un trailer per la partnership tra Team17 e Next Studios

Team17 ha da poco rilasciato un trailer che annuncia la partnership con Next Studios (di TencentGames) per pubblicare l’RPG Rogue-like Crown Trick. Il gioco in questione sarà rilasciato nel terzo quadrimestre del 2020 su PC e Nintendo Switch.

Questa la descrizione del gioco tramite la pagina Steam:

“Crown Trick è un’avventura animata, un RPG rogue-like caratterizzato da combattimenti a turni e strategia interattiva con oggetti e abilità. Entra in un labirinto che si muove a seconda di come ti muovi, in cui padroneggiare gli elementi è la chiave per sconfiggere i nemici e scoprire i misteri di questo mondo sotterraneo. Con una nuova esperienza che ti aspetta ogni volta che entri nel sotterraneo, lascia che il potere conferito dalla corona ti guidi in questa avvincente avventura!”