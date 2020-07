Marvel’s Avengers: ecco i costumi sbloccabili degli eroi

Mancano ormai solo due mesi al lancio di Marvel’s Avengers, il videogioco di casa Square Enix, sviluppato dalla Crystal Dynamics, che permetterà di immedesimarsi nei più potenti supereroi della Casa delle Idee. Una versione beta è prevista al lancio per la prima metà di agosto agosto, mentre un nuovo streming War Table, simile a quello tenuto a giugno, andrà in onda il 29 luglio.

Nel frattempo però Square Enix ha deciso di solleticare l’attenzione dei fan, rendendo pubbliche alcune immagini di quelli che saranno i costumi sbloccabili disponibili all’interno del gioco. Ed ecco quindi alcuni degli scatti più belli di Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow e della new entry Ms. Marvel. I fan di lungo corso riconosceranno certamente questi outfit, di alcuni dei quali avevamo già visto qualche scorcio nei trailer, negli screenshot e nei gameplay rilasciati in passato.

Tutti questi costumi saranno sbloccabili all’interno del gioco, anche se non è stato ancora reso noto nel dettaglio quali siano gli obiettivi specifici da raggiungere per farlo. Per scoprirlo non ci rimane altro che attendere ancora un po’: Marvel’s Avengers uscirà il 4 settembre per Play Station 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Successivamente arriveranno anche le versioni next gen per Play Station 5 e Xbox Series X, che saranno disponibili come aggiornamento gratuito per chi abbia acquistato una copia del gioco rispettivamente per PS4 e Xbox One.