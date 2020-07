Creative annuncia le nuove cuffie Aurvana Trio Wireless

Vi avevamo già parlato delle nuove cuffie Creative Technology, le SXFI GAMER , l’azienda annuncia le nuove Creative Aurvana Trio Wireless, l’ultimo prodotto dell’acclamata serie Aurvana. Le cuffie sono caratterizzate da un nuovo design e dallo stesso sistema a tre driver ibrido. Con questo sistema, le cuffie sono in grado di offrire un audio incontaminato, impiegando due driver per bilanciare i suoni medi e alti e uno in bio-cellulosa per bassi potenti.

Aurvana Trio Wireless utilizza Bluetooth 5.0, aptX Low Latency, aptX HD e AAC audio codec che si abbina perfettamente ai ricetrasmettitori audio USB come Creative BT-W3, lanciato di recente, per offrire un audio di qualità anche a coloro che non hanno il Bluetooth sui propri dispositivi. Oltre a questo, le cuffie usufruiscono della tecnologia Super X-Fi READY che sfrutta l’olografia audio per contenuti e file musicali memorizzati su smartphone.

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, le Aurvana Trio Wireless sono disponibili al prezzo di €99 sul sito ufficiale di Creativo Technology.