World Witches Take Off!: l’anime è in arrivo nel 2021

World Witches Take Off! è pronto a prendere il volo. Attraverso il proprio sito ufficiale infatti, il franchise di Strike Witches ha confermato che l’ultimo anime ispirato alla famosa serie delle streghette tecnologiche che proteggono la terra esordirà nel 2021.

Come il precedente Strike Witches: 501st JOIN FIGHTER WING Take Off!, la serie si concentrerà sulla divertente vita quotidiana delle protagoniste quando non sono impegnate a combattere contro i termibili alieni invasori Neuroi. A differenza del predecessore però, World Witches Take Off! avrà come protagoniste anche le streghe del 502 battaglione di Orussia (già incontrate nella serie spin-off Brave Witches).

Ambientato in un mondo distopico in cui l’invasione aliena dei Neuroi nel 1939 ha completamente alterato la storia, il franchise di Strike Witches si concentra intorno a un gruppo di giovanissime streghe che, grazie all’unione delle loro arti magiche e di una tecnologia che permette loro di volare, lo Striker Unit, sono le uniche in grado di proteggere il mondo nel corso della terribile guerra interplanetaria.

Strike Witches ha conosciuto un vastissimo successo in Giappone, e a partire dalle vignette originali sono stati tratti una serie di light novel, tre serie manga, un OAV, due videogiochi (uno per Xbox 360, l’altro per Nintendo DS) e ben quattro anime.

Gran parte dello staff di Strike Witches: 501st JOIN FIGHTER WING Take Off! è pronto a tornare per World Witches Take Off!, a partire dal regista Fumio Ito e dal character designer Kei Anjiki, e così il cast originale della serie.

E voi siete pronti?