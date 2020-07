Leave the World Behind: ecco il film con Julia Roberts e Denzel Washington

Netflix sta espandendo il suo elenco di progetti ad alto profilo. Ha infatti acquistato i diritti per il prossimo romanzo di Rumaan Alam, Leave the World Behind (non sappiamo ancora come verrà tradotto in italiano), per portarlo sul piccolo schermo con Denzel Washington e Julia Roberts, riuniti dopo Il Rapporto Pelican del 1993. Il romanzo arriverà sugli scaffali il 6 ottobre e la sinossi ufficiale recita come segue:

“Amanda e Clay si dirigono verso un angolo remoto di Long Island in attesa di una vacanza: una pausa tranquilla dalla vita a New York City, un tempo di qualità con il figlio e la figlia adolescenti e un assaggio della bella vita nella lussuosa casa che hanno affittato per la settimana. Ma un bussare a tarda notte alla porta rompe l’incantesimo. Ruth e G.H. sono una coppia più anziana: è la loro casa e sono arrivati nel panico. Portano la notizia che un improvviso blackout ha spazzato la città. Ma in questa zona rurale – con la TV e Internet ormai inattiva e nessun servizio di telefonia cellulare – è difficile sapere cosa credere. Amanda e Clay dovrebbero fidarsi di questa coppia e viceversa? Che cosa è successo a New York? La casa per le vacanze, isolata dalla civiltà, è davvero un posto sicuro per le loro famiglie? E sono al sicuro l’uno con l’altro?”

Oltre ad ufficializzare Julia Roberts e Denzel Washington nel ruolo di Amanda e GH, Netflix ha firmato con Sam Esmail per dirigere e adattare il romanzo. I diritti di Leave the World Behind sono arrivati a un accordo a sette cifre con la piattaforma di streaming dopo una guerra accesa tra varie piattaforme e studi di streaming, con Netflix, Apple e MGM alla testa del pacchetto di altre 10 offerte per adattamenti cinematografici o in serie limitata. Secondo quanto riferito, i due premi Oscar hanno avuto il desiderio di lavorare di nuovo insieme dopo l’adattamento del romanzo thriller di John Grisham del 1993, infatti nonostante il film avesse ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, i due hanno ricevuto elogi per le loro esibizioni e chimica sullo schermo.