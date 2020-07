Strike Witches Road to Berlin: nuovi dettagli sull’anime

Strike Witches: Road to Berlin, ultimo nato del noto franchise giapponese (almeno fino all’uscita di World Witches Take Off! nel 2021) comincia a rivelarsi ai suoi fan e rende noto qualche altro particolare prima dell’uscita annunciata per l’ottobre 2020.

Ed ecco quindi che, attraverso il proprio sito ufficiale, il franchise ha reso noto che Yoko Ishida (famosa soprattutto per la sigla finale di Sailor Moon R) canterà la opening dell’anime, intitolata Wings of Courage, tornando così a lavorare con il resto dello staff di Strike Witches.

Sempre attraverso il sito è stata diffusa una nuova visual dell’anime, insieme ai nuovi design e profili dei personaggi. Del cast fanno parte doppiatrici come Misato Fukuen (Fullmetal Alchemist: Brotherhood, My Hero Academia) nel ruolo di Yoshika Miyafuji; Saori Seto (Fairy Tail, High School DxD) in quello di Mio Sakamoto; Kaori Nazuka (Code Geass, Soul Eater, Fullmetal Alchemist: Brotherhood) come Lynette Bishop; Miyuki Sawashiro (Lupin III, Naruto Shippuden) come Perrine-H. Clostermann; Chiwa Saito (One Piece, Puella Magi Madoka Magika) come Francesca Lucchini; Mai Kadowaki (Doraemon, Fate/Zero) come Sanya V. Litvyak; Ayuru Ōhashi (Love Live!, High School Fleet) come Eila Ilmatar Juutilainen e molte altre ancora. La serie sarà diretta da Kazuhiro Takamura (Code Geass, Cowboy Bebop, Mobile Suit Gundam 00, Neon Genesis Evangelion), con Tatsuhiko Urata (Saki, GATE) come sceneggiatore.

Le magiche streghette tecnologiche sono pronte a proteggerci dai Neuroi ancora una volta: non perdetevi le loro nuove avventure!