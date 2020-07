Il direttore creativo di Riot Games parte per costruire una casa editrice

Jason Killingsworth, direttore creativo di Riot Games dal 2014, ha annunciato la sua partenza dall’azienda. In un post su LinkedIn, Killingsworth ha affermato che sta per lasciare “una traccia nell’universo costruendo la mia casa editrice Tune & Fairweather”.

Tune & Fairweather è una casa editrice indipendente fondata da Killingsworth e con sede a Dublino, in Irlanda. L’anno scorso, la compagnia ha completato un Kickstarter per produrre un’edizione con copertina rigida di un libro di accompagnamento di Dark Souls , You Died , scritto da Killingsworth e Keza MacDonald. Nella descrizione della campagna di Kickstarter, Killingsworth descrive l’impegno di non lavorare per “gettare le basi” per Tune & Fairweather.

Prima di entrare a far parte di Riot Games, Killingsworth ha ricoperto ruoli dirigenziali nella rivista ufficiale PlayStation Magazine e Edge della Future Publishing e come vicedirettore della rivista di musica, film e lifestyle Paste.