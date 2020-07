Tom Cruise vuole girare parte di Mission Impossible 7 in Norvegia

Secondo Deadline, la stella del franchise di Mission Impossible, Tom Cruise, punta a tornare in Norvegia quest’anno per girare parte di Mission Impossible 7 dopo che il Paese ha fatto da sfondo a una scena memorabile in Mission Impossible – Fallout, in cui l’attore scala una scogliera circondato da cime montuose.

Cruise ha parlato sabato scorso con il ministro della cultura norvegese Abid Raja delle riprese nel paese. In una clip condivisa da Raja, Cruise ha definito la Norvegia “un paese meraviglioso” e ha condiviso che “non vede l’ora di tornarci”. Raja spera anche che saranno in grado di girare parte del film in Norvegia, ma ha riconosciuto che le restrizioni alla pandemia potrebbero rivelarsi una sfida logistica per la produzione e “si atterranno alle regole e alle restrizioni del coronavirus”. Raja ha in programma di parlare con il governo della sua conversazione con Cruise.

Insieme a Tom Cruise e Hayley Atwell faranno parte del cast di Mission Impossible 7 Rebecca Ferguson (Doctor Sleep), Simon Pegg (Ready Player One), Ving Rhames (Pulp Fiction), Vanessa Kirby (Hobbs & Shaw) e Henry Czerny (Ready or Not) insieme con i nuovi arrivati Shea Whigham (Joker), Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy 2, Avengers: Infinity War) ed Esai Morales (La Bamba, Titans) che sostituiranno Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) per il ruolo del cattivo.

A seguito del grande successo commerciale e di critica degli ultimi due film, lo scrittore / regista Christopher McQuarrie ha firmato un nuovo accordo con Paramount per tornare a scrivere e dirigere le prossime due parti, rifiutando altre offerte in studio per continuare la sua lunga collaborazione con la star del franchising Tom Cruise. Skydance Media, che si era già unito al franchise con il titolo Ghost Protocol, tornerà per produrre i prossimi due capitoli della saga.