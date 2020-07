Samsung presenterà 5 nuovi dispositivi

I mesi scorsi sono stati tutt’altro che ordinari e ora il capo della divisione Mobile di Samsung – Tae-moon Roh ha esposto la sua visione per l’era di “Next Normal” in cui la tecnologia mobile sarà all’epicentro. In futuro Samsung Mobile si concentrerà su tre priorità chiave: innovazioni significative, collaborazione aperta e agilità operativa.

Il CEO di Samsung Mobile definisce le priorità dell’azienda e conferma ben 5 nuovi dispositivi in ​​arrivo all’evento Unpacked di agosto.

Samsung ha ulteriormente rivisto i suoi investimenti in ricerca e sviluppo e continuerà a concentrarsi sui dispositivi adatti al supporto per le nuove reti 5G, fornendo dispositivi mobili sempre più all’avanguardia. Inoltre, la società sta cercando di rafforzare ulteriormente le sue partnership principali e continuerà i suoi sforzi per ottimizzare l’efficienza operativa.

Inoltre, come abbiamo detto poco fa, Samsung ha confermato un totale di 5 nuovi dispositivi in ​​arrivo all’evento Galaxy Unpacked del mese prossimo. Ci sono rumor che parlano di auricolari, uno smartwatch e, probabilmente il nuovo Galaxy Watch 3. I restanti dispositivi dovrebbero essere la serie Note20 e Galaxy Z Fold 2.

Non abbiamo ancora abbastanza informazioni per confermare queste speculazioni, ma potete stare certi che vi terremo informati su tutte le novità che samsung si sta preparando a rivelare, e non vediamo loro di condividerle con tutti voi.