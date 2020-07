Everwild: un mondo in cui è possibile perdersi

Sin dal reveal di Everwild verso la fine dell’anno scorso, Rare e Microsoft sono state piuttosto ermetiche a riguardo e tutt’ora non si sa molto del gioco. Una cosa però risalta subito e cioè che, con la sua ambientazione ed con una resa artistica di quel livello, probabilmente il gioco prenderà e tratterrà i suoi utenti con la promessa di esplorare quello che sembra un mondo bellissimo.

Recentemente, in una intervista con Polygon, il capo dello studio Rare Craig Duncan ha, effettivamente, confermato quella linea di pensiero. Secondo Duncan, il “piccolo” team dell’opera è ancora in fase di brainstorming su molte idee, c’è quindi ancora molto da completare. Però, su una cosa c’è la sicurezza di Rare, ovvero che voglio “un mondo in cui i giocatori possano semplicemente perdersi”, il tutto con una particolare attenzione sulla natura.

Credo che con Everwild, Louise ed il suo team vogliano davvero fare tanto riguardo il dare ai giocatori un mondo nel quale abbiano la possibilità di perdersi. Sai, con così tanta natura sembra magico. “Cosa vuol dire trovarsi nella natura? Cosa significa nutrire un mondo?”, queste sono le domande che ci stiamo ancora ponendo e sono il perchè del nostro non aver mostrato ancora nulla sul gioco.



Duncan ha poi aggiunto che Rare avrà molto da far vedere in futuro e che lo studio sa di avere qualcosa di speciale tra le mani con questa nuova IP.

Stiamo ancora sperimentando con le idee sul gameplay. Avremo molto da dire in futuro a riguardo ma… abbiamo l’dea di avere qualcosa di bello e crediamo ci sia qualcosa di speciale. Ho un team di persone che si alzano ogni mattina con il desiderio di creare questo gioco sul quale riversano tanta, tantissima passione.

Everwild è in sviluppo, al momento, per Xbox One e PC ma è sprovvisto di una data d’uscita. E’ probabile però, che Microsoft possa mostrare qualcosa all’ Xbox Games Showcase il 23 Luglio, nel frattempo tenete anche d’occhio il canale social di Rare per possibili informazioni. Ovviamente noi di GamesVillage saremo pronti per darvi subito le notizie dell’evento.