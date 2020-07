Acer sponsorizza Brasileirão Rainbow Six Siege 2020

Il produttore di computer Acer sponsorizza il Brasileirão Rainbow Six Siege 2020 (BR6 2020), il principale torneo del gioco in Brasile. Il marchio apparirà nella trasmissione ufficiale e nei contenuti prodotti da Rainbow Six Esports Brasil, promuovendo il suo notebook Gamer Acer Predator Helios 300.

Acer ha anche annunciato che si unirà a Ubisoft nella produzione di contenuti speciali da mostrare durante lo streaming del torneo e negli spazi durante le partite come suggerimenti di gioco, opinioni degli specialisti e persino meme.

Il BR6 2020 si svolgerà in due parti, una a luglio e agosto e la seconda a settembre e ottobre. La prima divisione viene tenuta in remoto a causa della pandemia di COVID-19.